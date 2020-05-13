Nazilli'de yasak tanımayan kumarcılara yönelik operasyonlar sürüyor

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde, önceki gün 19 kişinin yakalandığı kumar baskınının ardından bir iş yerindeki 12 kişiyi de toplam 58 bin 800 idari para cezası uygulandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takip ettiği Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Yapılan baskında iş yeri sahibi olan Z.G. ve Ö.Ö isimli şahıslara kumar oynanması için yer ve imkan sağlama sucundan adli işlem başlattı. 14 sahsa hıfzısıhha kanunun 282.maddesı gereği sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden 44 bin 100 TL idari pazar cezası uyguladı ayrıca kumar oynayan 12 sahsa da kabahatler kanunun 34.maddesı gerekince 14 bin 700 TL para cezası olmak üzere toplam 58 bin 800 TL para cezası uyguladı.

Nazilli'de Pazar gecesi bir iş yerine yapılan baskında da yasağa rağmen kumar oynayan 19 kişiye 78 bin lira ceza kesildi.