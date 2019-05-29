Nazilli'de yaşayan Afyonlular iftarda buluştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve 22 bine ulaşan sayıları ile ilçe nüfusunun 6'da birini oluşturan Afyonkarahisarlılar, dernekleşmelerinin ardından geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Afyonlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel halde ikincisi düzenlenen iftar yemeği protokol üyelerinin de katılımı ile gerçekleştirildi. Geçtiğimiz 28 Şubat tarihinde eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr.Veysel Eroğlu'nun katılımı ile açılan dernek binalarının ardından ilçede yaşayan tüm Afyonluları kucaklamak ve bir arada tutmak amacıyla çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Dernek Başkanı Bülent Akgün; “Derneğimiz, bize gönül veren değerli dostlarımızın verdikleri yetki sayesinde hak ettiği yere kavuşacaktır. Ben ve yönetimim derneğimizi daha faydalı ve iyi yere getirebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Ramazan Ayının paylaşma, dayanışma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların güçlendiği bir aydır. Hayırsever üyelerimizin desteğiyle oluşturduğumuz iftar soframızı bizlerle paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Nazilli Belediye Başkan yardımcısı Mert Öreroğlu da konuşmasında, “Ramazan ayında ortak iftarlar hepimizin bir araya geldiği güzel anlardır. Bu ramazanda da birçok iftar programına katıldık. Derneğimiz Nazilli'de ilk yılını dolduruyor. Biz de tüm dernekler gibi onlarında yanlarındayız. Bu organizasyonu gerçekleştiren herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İftar organizasyonunda Nazilli'deki Afyonlularla bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden eski Afyonkarahisar Valisi, şimdiki Merkez Valisi Hakan Yusuf Güner, “Ramazan vesilesiyle daha önce 2 yıl görev yapmış olduğum hemşerilerimle yeniden bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah bu birlik ve beraberliğiniz devam eder” dedi.