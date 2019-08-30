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Nazilli'de yaşlı ve engellilerin yardımına belediye yetişti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İstasyon Meydanı’nda bulunan alt geçidi kullanan yaşlı ve engelli vatandaşlara su ikram etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İstasyon Meydanı'nda bulunan alt geçidi kullanan yaşlı ve engelli vatandaşlara su ikram etti.


Yardımlaşma, dayanışma ve sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak İstasyon Meydanı'nda bulunan alt geçidi kullanan yaşlı ve engelli vatandaşların eşyalarını taşıyıp su ikram eden Nazilli Belediyesi geleneği bozmadı.


Çalışmaları yakından takip eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Geçtiğimiz hafta ilk kez gerçekleştirdiğimiz uygulamamızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Daha önce de söylemiştik, Türk milleti geçmişten bugüne her zaman yardımsever, misafirperver, çalışkan ve güvenilir olmasıyla tanınmıştır. Bizler Nazilli Belediyesi olarak yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak, milletimizin bu özelliğini tekrar hatırlatmak için ekiplerimizle birlikte sahaya çıktık. Bu uygulamanın gençlerimize, evlatlarımız da örnek olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.


Nazilli'de yaşayan vatandaşların söz konusu çalışmadan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Özcan, uygulamanın devam edeceğini vurguladı.

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