Nazilli'de yaz temizliği devam ediyor

Dr. Muammer Aksoy Mahallelerinde yol bakım, temizlik, budama ve ot biçme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazillimizin pek çok noktasında tüm saha ekiplerimizle birlikte eş zamanlı olarak geniş kapsamında temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra Muammer Aksoy Mahallemize söz verdiğimiz parkımızın da yapım çalışmalarına başladık. En kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın yaz aylarında aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirebileceği bir alanı ilçemize kazandırmış olacağız. Bugün burada ekiplerimiz temizlik çalışmalarının dışında kısmi olarak bozulmuş ve araç geçişini zorlaştıran yollarda da bakım ve tadilat işlemlerini yapıyor. Bu çalışmaları ihtiyaç dahilinde Nazillimizin tamamında gerçekleştireceğiz. Nazillimiz için iyi ve güzel olan ne varsa yapmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

Çalışmalarından dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahalle Muhtarı Cindi Karahan ise “Başkanımız mahallemize büyük parkla ilgili bir söz vermişti. Şuan parkımız da yapılıyor. Tüm ekibiyle gelerek mahallemizi pırıl pırıl yaptı. Allah razı olsun. Yapılması gereken 2 tane yolumuz var. Başkanımıza bu alanları gösterdim, gündemine aldı. Kısa zamanda yapılması için söz verdi. Başkanımızı seviyoruz. Bundan sonra da her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.