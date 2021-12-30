Nazilli'de yeni yıl heyecanı başlıyor

Grup Epifiz ve DJ Caner Seval MC İbrahim Erkan'ın sahne alacağı etkinlikte Elfima Dans Grubu gösterileri ile renk katacak. 31 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Belediye Meydanı'nda yapılacak olan etkinlikler gece yarısı havai fişek gösterileri ile sona erecek.

Tüm Nazilli halkını açık hava yılbaşı partisine davet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Dünyamız genelinde yaşanan salgın, ekonomik kriz ve daha pek çok kötü şey nedeniyle hepimizin hem psikolojik hem de fiziksel olarak yorulduğu bir yıl oldu. Her zaman olduğu gibi tüm zorlukları vatandaşlarımızla birlikte aştık. 2022 yılını hemşehrilerimizle birlikte coşkuyla, heyecanla, umutla karşılayacağız. Yeni yılın tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik, sağlık ve refah getirmesini diliyor, herkesi Cuma günü yapacak olduğumuz konserimize bekliyoruz" diye konuştu.