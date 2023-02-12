Nazilli'de 'Yeniden doğduk' diyen depremzede çocuklara pasta sürprizi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, deprem bölgesinden Nazilli'ye gelen çocukları Hangar Kafe ve Restoran'da ağırlayarak, pasta ikram etti.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan ve ülke genelinde maddi ve manevi yıkıma neden olan depremin ardından ikinci aşamaya geçtiklerini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, depremzede çocukları Hangar Kafe ve Restoran'da ağırladı. Sohbet esnasında 'biz yeniden doğduk' diyen çocuklara ise personeller pasta sürprizi yaptı. Çocuklarla birlikte mumları üfleyen Başkan Özcan; "Her biriniz bizler için çok kıymetlisiniz. Sizlerin en iyi şekilde Nazillimizde ağırlanmanız için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Sizleri her zaman dinleyen, yanınızda olan ve derdinizi paylaşabileceğiniz bir abiniz olduğunu unutmayın. Sizleri çok seviyoruz" dedi.

Pasta sürprizi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen çocuklar, Başkan Özcan ve personellerine teşekkür etti.