Nazilli'de YKS öncesi okullar dezenfekte edildi

Nazilli Belediyesi ekipleri, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi ilçe genelinde sınavın yapılacağı okul binalarını temizleyerek tüm noktaların dezenfekte edilmesi için harekete geçti.

Cumartesi ve Pazar günü üç farklı oturumda sınavın uygulanacağı sınıflar, özel solüsyonlarla temizlendi. Ayrıca okullardaki merdiven trabzanlarından lavabolara kadar her köşe özenle dezenfekte edildi.

Sınava girecek olan tüm adayların ve salon görevlilerin sağlığının korunması için büyük bir titizlikle çalıştıklarının altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Pandemi döneminin ilk gününden bu yana sürdürdüğümüz hijyen seferberliğini bugün de devam ettiriyoruz. Öncelikle bu zorlu dönemde büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz gün boyu çalışmalarını devam ettirecek. Nazilli Belediyesi olarak halk sağlığının korunması için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Uzun bir çalışma döneminin ardından tüm adayların emeklerinin karşılığını alacağı bu maratonda sınava girecek herkese başarılar diliyorum” diye konuştu.