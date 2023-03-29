Nazilli'de yol çalışmaları devam ediyor

Nazilli'nin kuzeyinde yer alan ve yerleşime yeni açılan noktalarda vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak için yol yapım ve istinat duvarı ile güçlendirme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Pınarbaşı Mahallesi 683 Sokak çevresinde istinat duvarı yapım, peyzaj, yol açma ve parke taşı kaplama çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özcan; “Kentimizin tüm noktalarında ekiplerimiz eş zamanlı olarak çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanda parke taşı kaplaması yapılan yolumuz mahalle sakinlerimize ve Nazillimize hayırlı olsun” dedi.

Nazilli'nin hak ettiği hizmetlere ulaşması, vatandaşların daha konforlu yollara kavuşması için mesai saati gözetmeksizin büyük bir heyecanla çalıştıklarını ifade eden Başkan Özcan, “683 Sokak çevresinde öncelikle can güvenliğini sağlamak amacıyla 510 metre küplük istinat duvarını ve üzerlerine de demir korkuluklarını yaptık. Ekiplerimiz bu çalışmanın ardından hiç ara vermeden yeni açılan yolların düzenlemesini gerçekleştirerek 2 bin 500 metrekarelik parke taşı kaplaması yaptı. Daha önce de vurguladığımız gibi şehrimizi kuzeye taşımaktan tarafız. Pınarbaşı Mahallesi'nin üst kısımları yani Topandağ etekleri daha sağlam bir zemine sahip ve ölü fay hattının üzerinde. Buna istinaden ileriki süreçlerde bu bölgede oluşturulacak yeni konutlara göre de planlamalarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.