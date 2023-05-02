Nazilli'de yol çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Yeşil Mahalle 1859 Sokak'ta yol planı içerisinde bulunan 4 farklı binanın yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından parke taşı kaplama çalışmalarına başladı.

Yeşil Mahalle 1859 Sokak'ta yol planı içinde bulunan ve kamulaştırılması yapılan 4 adet binanın yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yapım çalışmalarına başlandı.

Şehrin yaya ve araç trafiği en yoğun noktalarından biri olan devlet hastanesi bölgesinde yol hamlelerini hızlandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yolumuzun stabilize işlemlerini gerçekleştirdi. Kenar bordürlerimizin yapılmasıyla parke işlemlerimizi başlattık. Mayıs ayı içerisinde tüm çalışmalarımızı tamamlayıp yolumuzu yaya ve araç trafiğine açacağız” dedi.

Bağlantı yolları üzerinde bulunan yapıların imha edilerek trafik akışının rahatlatılacağını kaydeden Başkan Özcan, saha çalışmalarının aralıksız devam edeceğinin de altını çizdi.