Nazilli'de yol sorunları çözüme kavuşuyor

Yaklaşık 10 bin metrekare alanda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özcan, faaliyetlerin ivedilikle tamamlanması talimatı verdi.

600 metre uzunluk ve 15 metre genişliğe sahip yeni yolun, site bölgesinde bulunması ve vatandaşların evlerine giden güzergahta yer alması nedeniyle büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Özcan, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgenin rahat bir nefes alacağını dile getirdi. Belediye Başkanı Özcan, Yeşil Mahalle'deki incelemelerinin ardından ilçede açılması planlanan yeni yolların tespiti için daire müdürleri ile istişarelerde bulundu.

Kentin dört bir yanında ivedi yol sorunlarının tespitinin bir bir yapıldığını ve akabinde çalışmaların başlatıldığını kaydeden Başkan Özcan, “Öncelikle tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Nazillimizin hak ettiği hizmetlere ulaşması, hemşehrilerimizin daha konforlu yollara kavuşması ve kentimizi daha ilerilere taşımak için büyük bir heyecan ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye yüzyılının aynı zamanda Nazilli yüzyılı olması için büyük bir emek veriyoruz. Bu emeklerimizin karşılığını Nazillimize yapılan hizmetlerle almaya başladık. İnşallah hem yerelde hem de genelde el birliği ile kentimizi hak ettiği noktaya ulaştıracağız” dedi.