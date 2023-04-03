Nazilli'de yol sorununa neşteri Başkan Özcan vurdu

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi'nde 40 yıldır yapılmayı bekleyen yola Başkan Özcan neşter vurdu.

Her gün mahalle mahalle gezerek vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeni Sanayi Mahallesi 1004 Sokak'ta yıllardır yapılmayı bekleyen yol için çalışmaları başlattı. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 3 bin metrekare alanda stabilizasyon işlemleri gerçekleştirildi.

Bordür işlemlerinin tamamlanmasının ardından parke taşı kaplama çalışmalarının başlatılacağını kaydeden Başkan Özcan, “Yeni Sanayi Mahallemizde geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın öncelikli talebi 1004 Sokak'ın yapılması oldu. Biz de henüz bir hafta geçmeden hızla çalışmalarımızı başlattık. Yolumuzu en kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Nazillimizin dört bir yanının modern, kullanışlı ve uzun ömürlü yollara sahip olması için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah ihtiyaç ivediliğini gözeterek hazırladığımız program çerçevesinde tüm yollarımızı bir bir yapacağız” dedi.