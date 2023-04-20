Nazilli'de yollar yenilendi

Nazilli Belediyesi, Atatürk Bulvarı kuzey kısmında bulunan 751 ve 753 Sokak'ta yeni yol açma ve parke taşı kaplama çalışmalarını tamamladı.

Kentin dört bir yanında yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı kuzeyinde yer alan, çevresinde konutların bulunduğu ancak trafiğe kapalı olan 751 ve 753 Sokak'ta yeni yol açma çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar çerçevesinde yolun baştan sona stabilizasyonu gerçekleştirilerek kenar bordürleri eklendi. Parke taşı kaplama işlemleri tamamlanan yol yaya ve araç trafiğine açıldı.

Ramazan Bayramı öncesi yolun tamamlanması için bölgede gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Vatandaşlarımızın en çok sıkıntı çektikleri noktalardan biri de bu alandı. Ekiplerimiz çalışmaları kısa sürede tamamladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni yolumuz Nazillimize hayırlıolsun”dedi.