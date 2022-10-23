Nazilli'de yüzme bilmeyen kalmayacak

Aydın'ın Nazilli ilçesinde "Yüzme bilmeyen kalmasın" sloganı ile çocukların eğitim alacağı yüzme kursları başladı. Proje ile Nazilli'de yüzme bilmeyen çocuğun kalmaması hedefleniyor.

İlçedeki binlerce öğrencinin yüzme öğreneceği Nazilli Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen kursları yerinde inceleyen Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Gençlik Spor Müdürü Güven Eker ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzb. Caner Özkul, tesis yöneticilerinden bilgi aldı. Gençlik Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Gençlik Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu talimatlarıyla yürütülen "7'den 70' herkese yüzme öğreteceğiz" sözü gereği Nazilli'de yürütülen çalışmalar çerçevesinde çok sayıda öğrencinin kurslara katılacağı belirtildi. Kapalı yüzme havuzunun açılmasıyla spor konusunda çeşitliliğin arttığı, yakın zamanda Nazilli'de yüzme konusunda önemli bir yol kat edecek ve yüzme sporcuları Nazilli'den çıkacağı belirtildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda yüzme branşında yetenekli öğrencilerin tespiti yapılarak lisansların alınarak lisanlı sporcu sayısını arttırmak ve yapılacak olan yarışmalarda Nazilli'yi ve Aydın'ı yüzme branşında en iyi şekilde temsil etmesi hedefleniyor.