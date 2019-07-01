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Nazilli'de yüzme kursları başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi işbirliğinde Sümer Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen yüzme kursları başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi işbirliğinde Sümer Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen yüzme kursları başladı.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Yaz Etkinlikleri Yüzme Kursu'nu ziyaret etti.



40 öğrenciden oluşan 23 grubun bulunduğu ve 9-14 yaş arası toplam 920 kişinin katıldığı etkinliklere ilginin yoğun olduğunu söyleyen Başkan Özcan, “Uzun görüşmeler neticesinde güzel bir program oluşturduk. Kayıtlarımızı tamamladık ve bugün sezonu açtık. Nazilli'mizde güzel şeyler olmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, kıymetli bürokratlarımıza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Kursa katılan öğrencilerin aileleri ile sohbet eden Başkan Özcan; “Çocuklarınız bize emanet. Burada çok kıymetli hocalarımız var. Öğrencilerimizle bire bir ilgileniyor. Hem çocuklarımızın hoşça vakit geçirmesi hem de sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunması açısından bu tür etkinlikleri önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

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