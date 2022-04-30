İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nazilli'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen bir şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen bir şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.



Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ilçede uyuşturucu ile mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ilçede Ö.G isimli şahsın zehir tacirliği yaptığını tespit eden ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsı uzun süre takibe alan ekipler, Ö.G'nin bulunduğu yeri tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Başarılı operasyon sonucunda Ö.G'yi kıskıvrak yakalayan narkotik ekipleri, şüphelinin evinde yaptıkları aramada yüklü miktarda eroin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli Ö.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.