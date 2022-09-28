Nazilli'de zirveye dikilen Türk Bayrağı göndere çekildi

Kentin dört bir yanını dev Türk bayrakları ile donatan Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Kaşıkçılar Mahallesi'nde şanlı Türk Bayrağı'nı göndere çekti.

Saha ekiplerinin incelemelerinin ardından tespit edilen bölgede çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, Kaşıkçılar Mahallesi'nin tüm noktalarından görülen zirveye, bayrak direğini iş makinaları yardımıyla yerleştirdi.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Mahalle Muhtarı Ali Kaşıkçı; “Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün sembolü ay yıldızlı al bayrağımızın köyümüzde dalgalanmasından büyük gurur duyduk. Mahallemizin tüm noktalarından görünen bayrağımızı şanla şerefle dalgalandıracağız. Başkanımızdan Allah razı olsun. Şahsım ve mahallem adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.