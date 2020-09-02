İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazilli'deki cinayetin şüphelisi yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 4 gün önce bir restaurantta işlenen cinayetin şüphelisi polisin yaptığı operasyon ile saklandığı evde yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 gün önce bir restaurantta işlenen cinayetin şüphelisi polisin yaptığı operasyon ile saklandığı evde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos 2020 günü saat 02.00 sıralarında Dallıca Mahallesi'nde bir restaurantta meydana gelen cinayet olayının failinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın faili olan H. A. (34) İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan başarılı operasyon sonucu Yeni Mahalle'de saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan otomatik tüfek, tüfeğe ait 2 adet şarjör ve bu şarjörlere ait 15 adet dolu kartuş ele geçirildi.


Şüpheli ve ikamette bulunan materyaller Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.