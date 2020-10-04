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Nazilli'deki cinayetin üçüncü şüphelisi de yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 30 Ağustos tarihinde bir iş yerinde işlenen cinayetin üçüncü şüphelisi de polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 Ağustos tarihinde bir iş yerinde işlenen cinayetin üçüncü şüphelisi de polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos 2020 günü Dallıca Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana gelen ve İ.A. isimli şahsın öldürülmesi olayından sonra H.A., ve Y. Ç. isimli şüphelileri yakalayan Nazilli Polisi son şüphelinin peşine düştü. Ekipler yaptıkları çalışmada, üçüncü şüpheli İ.G.' yi Kuşadası'ndan çaldığı motosiklet ile kovalamaca sonucu yakaladı. İ. G.'nin üzerinden bir miktar para ile bir adet tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet fişek ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

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