İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazilli'deki ev cephanelik çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir şahsın evinde yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsın evinde yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.


Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, KOM Grup Amirliği ekipleri uzun süredir takip ettiği S.B isimli şahsın adresine bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 adet silah, bu silahlara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Olaya ilişkin adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.