Nazilli'deki ev cephanelik çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsın evinde yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, KOM Grup Amirliği ekipleri uzun süredir takip ettiği S.B isimli şahsın adresine bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 adet silah, bu silahlara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Olaya ilişkin adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.