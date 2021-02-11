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Nazilli'deki eve fuhuş baskını

Aydın’ın Nazilli ilçesinde fuhuş yapıldığı belirlenen bir eve yapılan baskında 4 kadın yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde fuhuş yapıldığı belirlenen bir eve yapılan baskında 4 kadın yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Karaçay Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığını tespit eden polis ekipleri eve yaptıkları operasyonda çok sayıda müşteri ile birlikte 4 kaını yakaladı. Fuhuşa yer temin edip aracılık yapan Ö. K. isimli kadın hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca fuhuş evinde çok sayıda cinsel güç arttırıcı hap ta ele geçirildi.

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