Nazilli'deki eve fuhuş baskını

Aydın'ın Nazilli ilçesinde fuhuş yapıldığı belirlenen bir eve yapılan baskında 4 kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçay Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığını tespit eden polis ekipleri eve yaptıkları operasyonda çok sayıda müşteri ile birlikte 4 kaını yakaladı. Fuhuşa yer temin edip aracılık yapan Ö. K. isimli kadın hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca fuhuş evinde çok sayıda cinsel güç arttırıcı hap ta ele geçirildi.