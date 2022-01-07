Nazilli'deki fuarda NTO'nun standı ilgi gördü

Nazilli'de dördüncü kez düzenlenen tarım fuarında yerini alan Nazilli Ticaret Odası'nın standı yoğun ilgi gördü.

Nazilli Eşref Özel Çok Amaçlı Alanında organize edilen fuar da Nazilli Ticaret Odası'na ait stant alanında üyelere ait ürünler ile coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapıldı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan fuarın açılış törenine, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, resmi kurum temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri katıldı.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Ticaret Odasına tahsis edilen alanda ürünlerini sergileyen üyeler ile birlikte fuar alanında hazır bulundu.

Nuri Arslan yaptığı açıklamada, “Nazilli Exponaz Tarım Fuarı bölgemizde yetiştirilen tarım ve ziraat ürünleri ile tarımsal ziraat ekipmanları ve araçlarının tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. NTO olarak her yıl fuar standımızda üyelerimize ait ürünlerin tanıtımına öncülük etmekten ve fuarda yer alan firmalarımızı desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu fuarın tarımsal amaçla düzenlenen bir organizasyon olmasının yanında Nazilli ve bölgesinin tanıtımı açısından önemli bir misyonu da yerine getirdiğine inanıyorum. Bu yıl 4.cüsü düzenlenen organizasyonun yapıldığı alan esasen bir fuar alanı değil. Ticaret Odası olarak her platformda Nazilli'nin ve bölgemizin müstakil çok amaçlı bir fuar alanı ve binasına ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor, en kısa sürede geniş otoparkı bulunan kapalı bir fuar alanının oluşturulmasını temenni ediyoruz. Böylece yılda üç veya dört kez fuar organizasyonu yapılarak, Nazilli ve çevresinin tanıtımına katkı sağlanmış olacaktır. Bu vesileyle Tarım Ve Hayvancılık Fuarının hayırlı olmasını, bölgemiz ekonomisine beklenen katkıyı vermesini diliyorum” dedi.

Fuar 09 Ocak Pazar günü sona erecek.