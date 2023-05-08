Nazilli'deki konsere yoğun ilgi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşlar sanatçı Gökhan Sezen ve Türk Sanat Müziği Korosu'nun konserleri ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Nazilli Belediyesi ve Kent Konseyi katkılarıyla “TRT Sanatçısı Gökhan Sezen'in konuk olarak katıldığı Türk Sanat Müziği Korosunun Kültür ve Sanat Festivali Özel Konseri” Mehmet Yüzügüler Tiyatro ve Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İki bölümden oluşan konserde Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği korist ve solistleri seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla izleyenlerin kulaklarının pasını silerken TRT Sanatçısı Gökhan Sezen ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Konser öncesi Türk Sanat Müziği Korosu Topluluğu Başkan Özcan'a kendilerine sağladığı imkânlardan dolayı teşekkür ederken birlikte hatıra fotoğrafı çekimi yaparak sahne aldı. Nazilli'de bu tür etkinliklerin çoğalarak devam edeceğini ifade eden Özcan, emeklerinden dolayı tüm koro ekibine ve sanatseverlere teşekkür etti.

Kültür sanat festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ve yaklaşık iki saat süren konsere Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN, Kent konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı ve Yürütme Kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Unutulmaz şarkıları söyleyen Sanatçı Gökhan Özen'e salondaki izleyiciler eşlik ederken seyirciler arasından bir vatandaş sahneye gelerek zeybek gösterisi yaptı.

Şefliğini Murat Sezar'ın sunuculuğunu Yücel Bildiren‘in yaptığı konserin sonunda konuk sanatçı Gökhan Sezen'e çiçek ve hediyelerini Meclis üyesi Mustafa Akkaya, Kent Konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı ve organizatör Vedat Tuğrul takdim etti.