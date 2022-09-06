Nazilli'deki konseri binlerce kişi izledi

Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında ünlü Rock Grubu Manga'nın şarkılarına 40 bin kişi eşlik etti.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen ve haftalardır duyuruları gerçekleştirilen konserin sunuculuğunu Hakan Doğanay yaptı.

Dursun Zaman, Bir Kadın Çizeceksin, Beni Benimle Bırak, Yine Yeni Yeniden, Cevapsız Sorular, Dünyanın Sonuna Doğmuşum ve Bitti Rüya gibi sevilen şarkılarını seslendiren Grup yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.

Nazilli tarihinin en kalabalık konserini gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MaNga grubunun solisti Ferman Akgül'e çiçek takdim ederek kurtuluşun 100. Yılına şahitlik eden binlerce hemşehrisine teşekkür etti.

Konser, havai fişek gösterilerinin ardından sona erdi.