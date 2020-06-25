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Nazilli'deki kültür varlıkları koruma altına alınıyor

Türkiye’de en fazla antik kente sahip illerin başında yer alan Aydın’da kültür varlıkları tek tek toplanıp muhafaza altına alınıyor.

Türkiye'de en fazla antik kente sahip illerin başında yer alan Aydın'da kültür varlıkları tek tek toplanıp muhafaza altına alınıyor. Çalışmalar kapsamında Aydın Müze Müdürülüğü Nazilli ilçesinde çalışma başlatıp kültür varlıkları koruma altına alıyor.


Aydın Müze Müdürlüğü ve Nazilli Belediyesi tarafından Nazilli ilçesinde yapılan çalışma kapsamında, ilçedeki korumasız durumda olan mimari eserler tespit edilip, Aydın Müze Müdürlüğü denetiminde toplatılarak koruma altına alınıyor. Bu kapsamda Nazilli'nin gecekondu mahallelerindeki evlerin bahçelerinde tespiti yapılan yazıtlı mezar taşları Nazilli Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.


Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Teslim edilen 'Hamam Kurnası' ile altı adet mimari parça Sümer Park'ta sergilenecek. İlçemizin tarihini ve kültürünü yansıtan bu çalışmalarımız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

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