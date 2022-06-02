İhlas Haber Ajansı

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Nazilli'deki parklarda aydınlatma sistemleri yenileniyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde aydınlatması yetersiz olan parklarda yenileme çalışması başlatıldı.



Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde aydınlatması yetersiz parklarda yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar çerçevesinde Aydoğdu Parkı, Küçük Park, Rauf Denktaş Parkı ve Şehitler Parkı'nda elektrik sarfiyatı azaltılarak aydınlatması güçlü yeni nesil led projektörler takıldı. Kullanım ömrünü tamamlamış ve enerji kullanımı fazla olan eski ledler sökülerek yenileri ile değiştirildi. Çalışmaların ihtiyaç duyulan diğer parklarda devam edeceğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Ekiplerimiz sahada gerekli incelemeleri yaparak hazırlanan plan dahilinde çalışmalarına devam ediyor. En az enerji ile en fazla verimi almak için yeni nesil malzemeler kullanıyoruz” diye konuştu.

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