Nazilli'deki patlama ile ilgili gözaltına alınan bir kişi daha adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişini de yaralandığı patlama ve sonrasında çıkan yangın ile ilgili gözaltına alınan bir kişi daha adliyeye sevk edildi.

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'ndeki 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bir restorandaki patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri daha adliyeye sevk edildi. Patlamada yaralanan ve hakkında gözaltı kararı verilen M.G.B.‘nin Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Tüpü değiştiren bayi sahibinin oğlu olan şüpheli M.G.B., emniyet güçleri tarafından hastaneden alınarak, Nazilli Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma çerçevesinde, daha önce restoran sahibi L.Y, eşi F.Y., tüp bayii sahibi A.B. ve tüpün değişimine yardımcı olan H.P. tutuklanmıştı.