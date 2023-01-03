İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nazilli'deki patlama ile ilgili gözaltına alınan bir kişi daha adliyeye sevk edildi

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişini de yaralandığı patlama ve sonrasında çıkan yangın ile ilgili gözaltına alınan bir kişi daha adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişini de yaralandığı patlama ve sonrasında çıkan yangın ile ilgili gözaltına alınan bir kişi daha adliyeye sevk edildi.


Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'ndeki 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bir restorandaki patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri daha adliyeye sevk edildi. Patlamada yaralanan ve hakkında gözaltı kararı verilen M.G.B.‘nin Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Tüpü değiştiren bayi sahibinin oğlu olan şüpheli M.G.B., emniyet güçleri tarafından hastaneden alınarak, Nazilli Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma çerçevesinde, daha önce restoran sahibi L.Y, eşi F.Y., tüp bayii sahibi A.B. ve tüpün değişimine yardımcı olan H.P. tutuklanmıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.