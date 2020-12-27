Nazilli'deki sosyal alana vefatının 84. yılında Milli Şair'in ismi verildi

yılında Mehmet Akif Ersoy'u anarak, Milli Şair'in adının Zafer Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerine kurulan parka verildiğini duyurdu.

Yılında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; “Milletimizin karakterini, cesaretini ve vatan sevgisini en güzel şekilde yansıtan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 84. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerine yer veren Başkan Özcan, ayrıca Zafer Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerinde kurulan parka da İstiklal Şairi Ersoy'un adının verildiğini yazdı.

Mehmet Özalp Bulvarı'nın batı kısmında projelendirilen parkın Nazilli Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla isminin verildiğini belirten Başkan Özcan; “Hayata geçirdiğimiz proje ile kentimize güzel ve ferah bir alan daha kazandırmış olduk. Pandemi şartlarının hafiflemesi ve salgının daha kontrollü ilerlemesi durumunda vatandaşlarımızın aileleri ile vakit geçirebildiği keyifli bir alan olacaktır diye düşünüyorum. Parkımızın içerisinde çocuk oyun alanı, süs havuzu, fitness alanı ve oturma grupları yer alıyor. Nazillimizde mevcut yeşil alanların korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Parkımıza meclis üyelerimizin oy birliği ile Milli Şairimiz, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un adını verdik. Gönül isterdi ki büyük, güzel bir törenle parkımızı hizmete açalım. Ancak yeni yılda her şeyin daha iyi ve güzel olacağını ümit ediyoruz. Parkımız Nazillimize hayırlı olsun” sözlerini kaydetti.