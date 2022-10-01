Nazilli'deki Ticaret Odası ve Borsa'da başkanlık heyecanı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Ticaret Odası (NTO) ve Nazilli Ticaret Borsası'nda (NTB) yeni yönetimler seçimle belirlenecek. Mevcut başkanlar Arslan ve Kırlıoğlu'nun karşısında Karakuş ve Kaplan yarışacak.

Saat 09.00 itibariyle her iki seçimin başlayacağı öğrenilirken Nazilli Ticaret Odası Başkanlığı için mevcut Başkan Nuri Arslan ile rakibi Erol Karakuş yarışacak. Arslan mavi listeyle seçimlere giderken Karakuş ise beyaz liste ile yarışacak. Seçimler Ticaret Odası'nda yapılacak.

Nazilli Ticaret Borsası'nda ise mevcut başkan Nurettin Kırlıoğlu ile Murat Kaplan yarışacak. Borsa hizmet binasında yapılacak olan seçimde mevcut başkan Kırlıoğlu yeşil listeyle, Kaplan ise mavi listeyle yarışacak. Adayların aylar öncesinde hazırlandığı seçimlerin sonucu ise saat 17.00'de açılacak olan sandıklardan çıkan oyların sayımı ile belli olacak.