Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğuna dair aldığı bir istihbaratı değerlendiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Alınan gerekli izinlerin ardından şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs yakalanırken, evde yapılan aramalarda 320 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.