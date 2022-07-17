İhlas Haber Ajansı

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Nazilli'deki yangına müdahale sürüyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam üzeri başlayan orman yangınının söndürülmesi için hem karadan hem havadan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam üzeri başlayan orman yangınının söndürülmesi için hem karadan hem havadan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.



Yangın, saat 17:30 sıralarında Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkiinde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen orman yangını için söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekipler alevlerin tarım arazilerine ulaşmaması için yol kesme çalışmaları gerçekleştirirken, bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Çıkan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile müdahale ediliyor.

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