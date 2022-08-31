Nazilli'den Afyon'a pedal çevirdiler

Nazilli Belediyespor Bisiklet Takımı, Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Afyon'a bisikletle yola çıktı.

Nazilli Belediyespor Bisiklet Takımı, '30 Ağustos'tan 5 Eylül'e kurtuluşumuzun 100. yılı' sloganıyla Afyon ve Kütahya'da bulunan şehitlikleri ziyaret etmek için yola çıktı. 8 kişilik Bisiklet Takımı'nı Belediye Meydanı'ndan uğurlayan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bisiklet takımımız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren Büyük Taarruz emrinin verildiği Afyonkarahisar ve Kütahya'da bulunan şehitliklerimizi ziyaret edecekler. Takımımız 5 Eylül günü Nazilli'ye dönerek şehrimizde yapılacak kutlamalara katılacaklar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Turun 1. günü Afyon'dan Kütahya Dumlupınar Şehitliği, Sancaktar Heykeli, Zafertepe Şehitliği, Yıldırım Kemal Şehitliği, 2. gün ise Kocatepe Heykeli ve Çiğiltepe Şehitliği'ni ziyaret ederek 270 kilometre bisiklet süren takım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen resmi törene katıldı.

Desteklerinden dolayı Nazilli Belediyespor yöneticilerine ve Başkan Özcan'a teşekkür eden Takım Antrenörü Özgür Özkan, “Nazillimizi en iyi şekilde temsil etmek için zaferin 100. yılında takımımızla yola çıktık. Nazilli Belediyespor Bisiklet Takımı olarak bu tura katılmaktan gurur duyuyoruz. Dumlupınar'da Kaymakam Buğra Karadağ'ı ziyaret ederek Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'ın selamlarını ilettik. Uzun yaşam şehri Nazillimizden getirdiğimiz hediyelerimizi takdim ettik. Bizleri çok güzel ağırladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Takımımız 5 Eylül'e kadar ziyaretlerine devam edecek” diye konuştu.