Nazilli'den Kahramanmaraş'a gönül köprüsü

Nazilli Adliyesi tarafından temin edilen ve Belediye tarafından nakliye işlemleri gerçekleştirilen 2 adet yaşam konteyneri Kahramanmaraş'a gönderildi.

Nazilli Adliyesi tarafından tüm iç malzemeleri ile birlikte temin edilen 2 adet yaşam konteyneri, Nazilli Belediyesi'nin lojistik desteği ile Kahramanmaraş'a gönderildi. İhtiyaçların temini noktasında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazilli Adliyemize bu anlamlı desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Nazillimizden deprem bölgesine bugüne kadar tonlarca malzeme gönderildi. Vatandaşlarımız yardım ulaştırmak için can siper hane bir şekilde çalıştı. İnşallah el birliği ile, devletimizle, milletimizle deprem bölgesini hep birlikte ayağa kaldıracağız” dedi.