Nazilli'den otuzikinci tır dualarla yola çıktı

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından geçtiğimiz gün başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 32'nci tır dualarla deprem bölgesine yola çıktı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü vatandaşlar yardım tırının biran evvel bölgeye ulaşması için dua etti. Özellikle lise ve üniversite çağındaki gençlerin yardım çalışmalarına büyük destek verdiğini kaydeden Başkan Özcan, “Tüm hemşehrilerimiz 2 gündür meydanda çalışmalara güç veriyor. Dün gençlerimiz forklift olmasına rağmen araçların biran evvel yüklenmesi için kilolarca malzemeyi ellerinde taşıdı. Tek dileğimiz daha fazla can kaybının olmaması. Onun dışında dün olduğu gibi bugün de yaraları birlikte saracağız” dedi.