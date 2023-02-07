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Nazilli'den yola çıkan ilk yardım tırı Kahramanmaraş'a ulaştı

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından deprem bölgesine yardım için düzenlenen kampanya çerçevesinde dün Kahramanmaraş’a yola çıkan yardım tırı bölgeye ulaştı.

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından deprem bölgesine yardım için düzenlenen kampanya çerçevesinde dün Kahramanmaraş'a yola çıkan yardım tırı bölgeye ulaştı.



Kahramanmaraş Depremi ardından Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen yardım kampanyasında vatandaşlar seferber oldu. Depremzede vatandaşlar için toplanan atkıdan bereye, sobadan monta kadar çok sayıdaki temel ihtiyaç malzemesi tırlara yüklenerek, dualar eşliğinde yola çıktı. Dün akşam saatlerinde yol çıkan Nazilli yardım tırı bugün Kahramanmaraş bölgesine ulaştı. Depremzede bir vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. ‘Nazilli Sizinle' yazılı fotoğrafla bir benzinlikten paylaşım yapan depremzede vatandaş, teşekkür notuyla paylaşım yaptı. Dün yola çıkan tırların hava muhalefetine bağlı olarak bugün akşam saatlerine kadar deprem bölgelerine ulaşmasının beklendiğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazilli'den yola çıkan araçlarımız deprem bölgesinde yaraları sardıkça biz burada daha güçlü daha kuvvetli çalışacağız. İnşallah devletimizle, milletimizle el ele ulaşmadığımız tek bir can kalmayacak” diye konuştu.

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