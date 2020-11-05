Nazilli'den yola çıkan yardımlar İzmir'e ulaştı

Nazilli Kent Konseyi ve sosyal medya platformlarının iş birliği ile başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 2 kamyon malzeme İzmir'deki depremzedelere ulaştırıldı.

Nazilli Belediyesi'nin lojistik destek sağladığı ve Nazilli Kent Konseyi ile sosyal medya platformlarının iş birliğinde İzmir'deki depremin yaralarını sarmak için başlatılan yardım kampanyasına Nazilli'deki vatandaşlar büyük destek verdi.

Kampanyanın duyurulması ile kısa sürede toplanan 2 kamyon yardım malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere İzmir Fuar Alanı'ndaki yetkililere teslim edildi.

Ardından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Ege Üniversitesi Kampüsü'ne kurulan çadır kenti ziyaret eden gönüllüler, Nazilli'deki vatandaşların selamını ileterek depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “3 gün gibi kısa bir sürede Nazillimiz büyük bir fedakarlık gösterdi. Hem kampanyanın başlatılmasında hem de depremzedelerimize ulaştırılmasında emek veren Nazilli Kent Konseyimize ve sosyal medya platformlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel İzmirimize tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın” sözlerini kaydetti.