Nazillili Çiftçi Çiftçiler Günlerini İftarda Kutladı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde dünya çiftçiler günü nedeniyle Nazilli Ziraat Odası Başkanlığınca çiftçilere iftar yemeği düzenledi. İftar yemeğinde Nazilli protokolü ve tarım sektörünün temsilcileri ve ziraat odası delegeleri bir araya geldi. Programın sonunda doğum günü olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a da sürpriz yapıldı.

Nazilli Ziraat Odası, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nün Ramazan Ayına denk gelmesi nedeniyle kutlamayı iftar yemeğinde yaptı. Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü ve NZO Meclis Başkanı Mesut Yörükoğlu'nun ev sahipliğinde Nazilli Öğretmenevi ve ASO'da düzenlenen iftar programına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sunay Güler, Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, oda delegeleri ve çiftçiler katıldı.

İftar yemeğinin yenmesi ve yemek duasının okunmasının ardından Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü ve Meclis Başkanı Mesut Yörükoğlu, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü konuşmasında, 14 Mayısın her açıdan çok anlamlı bir gün olduğunu ifade ederek, kendilerini yalnız bırakmayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür etti. İzgü, "Oda olarak bizler Çiftçiler Gününü hep beraber kutlayalım istedik. Çiftçilerimiz zor şartlar altında olsa da üretimden hiçbir zaman vazgeçmeyi düşünmeyip, hayvanların ve insanların gıda ihtiyaçlarını karşılamak için gecesini gündüzüne katan tüm çiftçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezonun bol ve bereketli sezon olmasını diliyorum” dedi.

Dünyanın en zor zanaatını yapanların çiftçiler olduğunu vurgulayan Nazilli Ziraat Odası Meclis Başkanı Mesut Yörükoğlu ise “Çiftçiler, doğa koşullarıyla mücadele ettikleri kadar, piyasa koşullarıyla da mücadele edip, ayakta durmaya çalışan bir üretim kesimidir. Bugün insanlık gelişimine baktığımızda tarım çağından sanayi çağının doğduğunu görürsünüz. Türkiye'nin de olmazsa olmazlarından biri, tarımın tarıma bağlı sanayiyle gelişmesidir. Bu gelişimde etkili olan biz çiftçilerin her türlü desteğe, her türlü saygıyı hak ettiğine inanıyorum” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da konuşmasında, “Bugün benim için birçok anlamlı olayın yaşandığı bir gün. Ayrıca da 43. doğum günüm. Gerçekten üreten değerli çiftçilerimizin günlerini kutluyorum. Sizler varsanız bizler varız. Sizlerin ürettikleriyle biz hayatta kalıyoruz. Sizlerin her zaman yanınızda olmaya çalışacağız” dedi.