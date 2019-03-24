Nazillili çocuklar cimnastik şovları ile nefes kestiler

Aydın'ın Nazilli İlçesinde geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Taekwondo ve Cimnastik gibi sporların öğretildiği Spor Okulu açılışında 3 ay önce kurslara başlayan öğrencilerin yaptığı gösteri açılışa katılan konuklara heyecanlı anlar yaşattı. Yaşları 9 ila 12 arasında değişen sporcu çocukların gösterisi büyük beğeni kazandı.

Nazilli'de Altıntaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Gezgin & Köroğlu Spor Kulübü Derneği törenle hizmete açıldı. Törene Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, küçük sporcuların aileleri ve davetliler katıldı. Kurdele kesiminin ardından okulun sahibi Ayşegül Köroğlu, Kaymakam İbrahim Küçük'e derneğe desteklerinden dolayı plaket takdim etti. Açılış töreni okulda eğitim gören öğrencilerin gösterileriyle son buldu.

Okulun kurucusu Ayşegül Korkmaz, okulun Teakvondo başta olmak üzere Kick Boks, Cimnastik ve Zumba alanlarında uzman ekipleriyle hizmet verdiklerini ifade etti. Köroğlu'nun çocukları Ege, Denizhan ve Melisa Gezgin de ulusal ve uluslararası derecelere sahip tekvandocular olarak okulda eğitmenlik yapıyorlar. Geçtiğimiz 18 Martta Ankara'da yapılan Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonasında Ege Gezgin katıldığı 2 kategoride Türkiye 2.'si ve Türkiye 3.'sü, Denizhan Gezgin ise Türkiye 3.'sü olmuştu. Ege ve Denizhan Gezgin kardeşler 6 Nisan'da yapılacak tekvando Avrupa şampiyonasında milli takımda yer alarak ülkemizi temsil edecek.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, yaptığı konuşmada, “Sporda gerçekten başarılı olan genç kardeşlerimizin ilçemiz sporuna katkıları çok büyük. Kendileri bu sporu hem öğrenirken hem de salonları ile gençlerimize, çocuklarımıza sporu sevdirmeyi, yaşatmayı ve sağlıklı yaşamayı öğretiyorlar. Kötü alışkanlıklardan korunarak sağlıklı ve sıhhatli bir nesilin yetişmesinde vesile olacağını düşünüyorum. Bu tür spor salonlarının şehirlerde yaygınlaşması gerektiğine inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.