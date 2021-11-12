Nazillili devecilerden havut giydirme ve keşkek hayrı etkinliği

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği, havut giydirme ve keşkek hayrı etkinliği düzenledi. İlçede düzenlenecek olan deve güreşi öncesi Sümer Sahası'ndaki deve güreşi alanında buluşan deveciler dualar eşliğinde sezonu açtı.

Yörük kültürünün en önemli geleneklerinden olan 2021 yılı Deve Güreşi etkinlikleri öncesi bir araya gelen Nazillili Deveciler keşkek hayrı ile birlikte Havut Giydirme Etkinliği düzenledi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile birlikte Belediye eski başkanlarından MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ile AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sevindikli Mahalle Muhtarı Zeki Açık ve muhtarların katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Davul-zurna eşliğinde develerini Sümer Deve Güreşi Alanına getiren deveciler, keşkek hayrında okunan dualarla birlikte havut giydirme merasimi yaptılar. Özlemle beklenen 2021 sezonunun ilk deve güreşinin 21 Kasım 2021'de Aydın'ın Umurlu Mahallesinden başlayacağını ifade eden Nazilli Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği Başkanı Veli Koçan; “Derneğimiz yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle deve güreşlerinin startını da vermiş olduk. Birlik ve beraberliği sağlamak için hayır düzenledik. Güreşler 21 Kasım'da Umurlu'da başlıyor. Nazilli güreşimiz de 20 Şubat'ta herkesi bekliyoruz. Yeni sezon hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da konuşmasında, “Deve güreşleri Yörük geleneğinin temel taşlarından bir tanesi. Bunu hep birlikte yaşatmaktan dolayı çok mutluyuz. Emek veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Burada bu geleneği yaşatmak adına güzel tesisler yapıldı. Biz de bu kültürün yaşatılması adına ciddi faaliyetler yürütüyoruz. İnşallah bu kültürü yarınlara taşımak istiyoruz” dedi.