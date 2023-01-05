Nazillili doktorun acı günü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Barbaros Küçükoğlu'nun babası Ahmet Küçükoğlu hayatını kaybetti. Yoğun katılımla gerçekleşen cenaze namazının ardından Küçükoğlu Evranlı Mezarlığına defnedildi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Barbaros Küçükoğlu'nun babası Ahmet Küçükoğlu (83) çoklu organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu. Küçükoğlu için Nazilli Koca Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi. Dr. Barbaros Küçükoğlu ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Nazilli Müftüsü Selami Bayrakçı'nın kıldırdığı cenaze namazına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Necati Akkaya, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, Nazilli Devlet Hastanesi eski başhekimi Dr. Engin Tetik, siyasi partilerin, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Ahmet Küçükoğlu'nun cenazesi Evranlı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ahmet Küçükoğlu, evli 3 çocuk ve 7 torun sahibiydi.