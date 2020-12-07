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Nazillili eczacı Korona virüse yenildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde eczacı Rıdvan Mutlu Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eczacı Rıdvan Mutlu Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs can almaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de eczacılık yapan Rıdvan Mutlu geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Mutlu'ya Korona virüs şüphesi ile test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan eczacı hastanede tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Mutlu hayata gözlerini yumdu. Mutlu'nun ani vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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