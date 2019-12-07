Nazillili emeklilerin sigortacılık hizmetlerinde indirim

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 7 bin üyeli en büyük sivil toplum kuruluşu, özel bir sigorta firmasıyla gerçekleştirilen protokolle tüm sigortacılık hizmetlerinde yüzde 5'lik özel indirim aldı.

Nazilli ve çevresinde 7 bin üyesi bulunan bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Nazilli Şubesi, Nazilli Belediye eski başkanı Haluk Alıcık'ın sahibi olduğu Denizay Sigorta ile protokol indirim protokolü imzaladı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Nazilli Şubesi hizmet binasında gerçekleştirilen protokolde Nazilli Belediye eski başkanı Haluk Alıcık ve Şirket Müdürü Aydın Güngör ile birlikte TÜED adına şube başkanı Faruk Baştepe ve yönetim kurulu üyeleri karşılıklı protokolü imzaladı.

TÜED üyelik kartlarının gösterildiğinde indirimlerden faydalanabileceklerini söyleyen Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Nazilli Şube Başkanı Faruk Baştepe, "Nazilli'de bu güne kadar 35 firma ve esnaf ile yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen indirim protokolleri imzaladık. Üyelerimiz, giyimden yiyeceğe, akaryakıttan beyaz eşyaya kadar birçok iş sektöründe bu indirimlerden faydalanabiliyor. Belediye eski başkanımızın sahibi olduğu sigorta şirketinden her türlü sigorta işlerini yaptıran üyelerimiz yüzde 5 indirim hakkı olacak. Haluk Bey, emekli olduğu gün bize gelerek anında üye oldu. Her zaman da destek vermeye devam ediyor. Türkiye genelinde TÜED'in 1 milyona yakın üyesi var” dedi.

Sigorta şirketi olarak emekli vatandaşlara destek olmak istediklerini dile getiren Haluk Alıcık, “Emeklilerimize destek olmak amacıyla firma olarak biz de elimizi taşın altına koyduk. Ben de bir emekli olarak söylüyorum, emeklilerimiz çok büyük sıkıntıda. Bizimde bir nebze faydamız olsun istedik. İnşallah hayırlısı olur” dedi.