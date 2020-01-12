Nazillili fotoğraf sanatçılarından Denizli'de Karacasu sergisi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 14 yıl önce birkaç fotoğraf tutkunu tarafından kurulan Nazilli Fotoğraf Amatörleri ve Plastik Sanatlar Derneği (NAFOD) bu kez Denizli'de açtığı ‘Karacasu'dan Yüzler' sergisiyle bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

Dernek Üyelerinin fotoğraflarında konu edindiği ve sık sık çalışmalarında yer verdiği, derinin, demirin, hamurun, çamurun ve mermerin hayat bulduğu ilçe olarak da bilinen Aydın'ın şirin ilçesi Karacasu'nun farklı yüzlerini Denizlili sanatseverlere sundu. Sanatın ve sanatçının dostu olarak adından sıkça söz ettiren Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in de fotoğraflarının yer aldığı ‘Karacasu'dan Yüzler' sergisi Denizli Turan Bahadır Sergi Salonu'nda açıldı. Kaymakam Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zeki İnal'ın da katıldığı açılışta birbirinden ilginç fotoğraflardan oluşan 60 eser beğeniye sunuldu.

Sergi ile ilgili bilgilendirmede bulunan NAFOD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yavuzak, “Karacasu'nun günlük yaşamından portrelerin yer aldığı sergimizle bu kez Denizli'deyiz dedi. Yavuzak, “Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği (NAFOD), 2006 yılında, fotoğrafa gönül vermiş bir avuç sanatseverin bir araya gelmesiyle Aydın'ın Nazilli ilçesinde kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana ilçedeki başta fotoğraf olmak üzere, tüm sanatsal etkinliklere öncülük etmek gibi bir misyon üstlenmiş ve halen bunu yerine getirmek için çaba göstermektedir. NAFOD fotoğraf dünyasında kaliteli ve birlik olarak iş üretmeyi önceleyen bir dernek olarak ön plana çıkmayı hedeflemektedir. Bunun önemli bir kanıtı Sami Güner kupasını kazanmaya hak kazanan ilk dernek olması gösterilebilir. Dernek üyelerimizin komşu ilçemiz Karacasu ve kırsalında çektikleri, günlük yaşam ve portre fotoğraflarından oluşan “Karacasu'dan Yüzler” sergisi 10-16 Ocak 2020 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır sergi salonunda gösterimde olacaktır. Fotoğrafa, sanata ilgi duyan herkesi 60 fotoğraftan oluşan sergimize bekliyoruz” dedi.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley de konuşmasında, yerelin tanıtımında en önemli unsurlar arasında yer alan fotoğraf sanatının bu kez Karacasu için harekete geçtiğini ifade ederek, “Sanat ve sanatçının tanıtımda büyük önemi var. Günümüz teknolojisini en iyi şekilde kullanan ve farklı bakış açıları ile kadrajlarına yansıttıkları her objeye hayat ve değer katan Nazillili sanatçılarımızla beraber ilçemizin güncel yaşantısından kadrajımıza yakalananları sergimize taşıdık. Çok değerli sanatçı dostlarımızın Karacasu'ya desteği çok büyük. Onlarla aynı sergide yer almak ayrıca gurur verici. Emeği geçen tüm sanatçı dostlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.