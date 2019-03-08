Nazillili hayırsever adının verildiği okulda anıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 24 yıldır hizmet veren ortaokula okul arsası bağışlayan aile ile okul yönetimi keşkek hayrında buluştu. 1993 yılında bağışladığı 3 dönüm arsa üzerinde 1995 yılında yapımı tamamlanarak o günden bu yana eğitim hizmeti vermeye devam eden Müşerref Gündoğdu'nun varisleri annelerini örnek göstererek hayırseverlere eğitime destek çağrısında bulundu.

1995 yılında yapımı devlet tarafından tamamlanan ve dönemin TBMM Başkanı Aydın Milletvekili İsmet Sezgin tarafından açılışı gerçekleştirilen ve hayırsever Müşerref Gündoğdu'nun ismi verilen ortaokulda geçtiğimiz gün düzenlenen keşkek hayrına Gündoğdu ailesi de davet edildi. 2013 yılında yaşamını kaybeden hayırsever Müşerref Gündoğdu'nun oğlu Murat Gündoğdu ve ailesinin katıldığı hayırda hayırsever Gündoğdu için mevlit okutularak dua edildi. Geleneksel halde uzun yıllardır süregelen keşkek hayrına mümkün olduğunca katıldıklarını ifade eden Murat Gündoğdu; “Merhum annemin sağlığında önerdiği ve 1993 yılında bağışta bulunduğumuz 3 dönüm arsa üzerinde bugün yaklaşık 24 yıldır annemizin ismiyle eğitimin verildiği bir okul var. Nazilli'de bu konuda eğitim için okul arazisi bağışında bulunan belki de tek aileyiz. Bizler bununla büyük gurur duyuyoruz. Herşeyi devletten beklememek lazım. Ben buradan tüm hayırseverlere sesleniyorum. Eğitime destek olun. Geleceğimiz olan çocuklarımızı en iyi imkanlarla yetişmeleri için destek olalım” dedi.

Nazilli'de İstiklal mahallesinde bulunan Müşerref Gündoğdu Ortaokulu'nun müdürü Kenan Kangöz de hayırsever aileye çok teşekkür ederek, “Bu seneki hayrımız okulumuzun bağışçılarından Müşerref Gündoğdu'nun ölüm yıl dönümüne denk gelmesi hem de mübarek 3 ayların başlıyor olması nedeniyle keşkek hayrımızı gerçekleştirdik. Hem öğrenci ve velilerimizin katılımı hem de Müşerref Gündoğdu annemizin yakınların da katılımıyla bu hayrı gerçekleştirdik. Böyle bir güzelliğe vesile oldukları için Gündoğdu ailesine teşekkür ediyoruz. Her zaman her daim yanımızdalar, destekçiler” dedi.