Nazillili kadınlar kansere karşı bilgilendiriliyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kadın Sağlığı Projesi çerçevesinde kadınlara çeşitli kanser türlerine karşı bilgilendirme eğitimleri verilerek, tarama yaptırmaları yönünde teşvik edildi.

Kadın Sağlığı Projesi çerçevesinde Bozyurt Kahvehesi ve Gedikaltı Camii'nde gerçekleştirilen kadınlara özel bilgilendirmeler yapıldı. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden Ebe Öznur Akdağ tarafından Nazilli Bozyurt ve Gedikaltı Mahallesi kadınlarına Kadın Sağlığı Projesi anlattı. Eğitimlerde; meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, KOAH ve diyabet ve benzeri konular anlatıldı. Kadınlardan gelen sorular cevaplandırıldığı eğitim sonunda kadınlar kanser taramaları konusunda Nazilli KETEM Merkezi'ne davet edildi. Öte yandan köy kahvehanelerinde KOAH ile kolorektal kanser taramaları hakkında bilgilendirme yapıldı.