Nazillili kadınlara 'kadın sağlığı' eğitimi verildi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde başlatılan 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' çerçevesinde Nazilli ilçesi Bekirler Mahallesi'ndeki kadınlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' il genelinde sürüyor. Proje çerçevesinde Bekirler Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde kadınlara yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden Dr. Ayşenaz Kadıköylü tarafından kadınlara Kadın Sağlığı Eğitim Projesi anlatıldı.

Eğitimde, anne sütünün önemi, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet ve benzeri kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirildi. Eğitimde son olarak kadınlardan gelen sorular cevaplandırılarak, kanser taramaları konusunda KETEM merkezine davet edildi. Öte yandan köy kahvehanesinde de prostat kanseri ile kolorektal kanser taramaları hakkında bilgilendirme yapıldı.