Nazillili karateciler madalya avında

Nazillili Karateciler kuşak töreninde siyah kuşaklarını kuşandı ve Isparta'da yapılacak olan müsabakaya hazırlandı. Karate Antrenörü Mustafa Özsun tarafından hazırlanan Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcularının amacı ise Isparta'daki grup müsabakalarından madalya ile ilçeye dönmek.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ikamet eden 5. Kademe 7. Dan Karate Teknik Direktörü 37 yıllık Karateci Mustafa Özsun, siyah kuşak almaya hak kazanan sporcuları için düzenledikleri törenin ardından Isparta'da yapılacak olan Kumite Bölge Şampiyonası için son hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Öncelikle sporcuların çalışmasında ve müsabakalara hazırlanmasında büyük destek veren Gençlik Hizmetleri Nazilli İlçe Müdürü Güven Eker'e teşekkür eden Özsun, “Milli Eğitim Bakanlığı Liseler arası gençler Kumite şampiyonasında 62 kiloda Aydın birincisi olan Nazillili sporcumuz Hüseyin Menteş, Isparta'da yapılacak olan gruplar Kumite şampiyonasında Aydın'ı temsil edecek. Öğrencimizin 09-10 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak olan şampiyonadan madalyayla dönmesini bekliyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklarından uzak kalmaları ve sporcu olarak topluma faydalı birer birey olmalarını sağlamak için çalışmalarımız sürecek. Tüm gençlerimizi spor yapmaya davet ediyorum” dedi.

Isparta'dan madalya ile döneceğini ifade eden genç sporcu Hüseyin Menteş, “Ailem ve hocamın desteğiyle il şampiyonu oldum. Bundan sonraki hedefim Gruplarda iyi derece elde ederek Türkiye şampiyonasına katılmak ve Nazilli başta olmak üzere Aydınımızın adını başarı listesine yazdırmak” dedi.