Nazillili Malatyalılardan Başkan Özcan'a hayırlı olsun ziyareti

Nazilli Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Mesut Öztunç ile yönetimi, Nazilli'nin yeni Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Mesut Öztunç, Nazilli S.S. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Dursun Öztunç, Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri Hamit Taşkıran, Halil Çat, Bahri Gültekin ve Mehmet Yaşar Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Malatya'dan gelen dedelerinden bu yana 50 yıldır Nazilli'de yaşadıklarını belirten Kurucu Başkan Mesut Öztunç, “Bizler burada dünyaya geldik. Ne mutlu babalarımız bizi Müslüman bir Türk evladı olarak yetiştirdi. Kökümüz Malatya ancak bizler Burada Nazilli'de doğduk, büyüdük. Her birimiz ailelerini, iş yerini burada kurduk. Bizlerde Nazilli'nin yerlisi olduk. Birbirimize sahip çıkmak için kurduğumuz dernek ile Nazilli'de güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Biz Dernek olarak Nazilli için üzerimize düşen görev ne ise her zaman hazırız” diye konuştu.

Nazilli'de tüm sorunları çözme gayretinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Biz Nazilli'yi beraber yöneteceğiz, beraber çalışacağız. Ne yaparsak Nazilli için yapacağız. Tüm kurum kuruluşlar, Odalar ve STK'lar ile birlikte daha modern bir Nazilli, daha mutlu insanların yaşadığı bir Nazilli için birlikte ortak akıl ile sevgi ve saygı çerçevesinde çalışacağız" dedi.