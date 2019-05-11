Nazillili miniklerden Annelere özel etkinlik

Aydın'ın Nazilli İlçesinde okul öncesi eğitimi veren Sümer Anaokulu öğrencileri anneler günü nedeniyle annelerine sürpriz hazırladı. Anneleri için yıl boyunca hazırladıkları sıfır atık projesi kapsamındaki çalışmalarının yanısıra birbirinden ilginç eserleri ve gösterileri ile annelerini mutlu etti.

Nazilli-Bozdoğan yolu üzerinde bulunan Sümerpark Rekreasyon alanı içerisinde bulunan, okul öncesi eğitimde hem normal öğrencilerin hem de özel öğrencilerin eğitiminde ilçeye büyük katkıları olan Sümer Anaokulu'nda düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Latif Akgün ve Mehmet Gediz başta olmak üzere ilçedeki özel ve resmi diğer okulların müdürleri, davetliler ve öğrenci velileri katıldı.

Sümer Anaokulu Müdürü Fulay Küçükoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte okul öncesi eğitim alan 145 öğrencinin hazırladığı binlerce eser sergilendi. Okul Müdürü Fulay Küçükoğlu etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, öncelikle tüm annelerin Anneler Gününü kutlayarak, “Özel eğitim sınıflarımızla birlikte toplamda 145 öğrencimiz, öğretmenlerinin katkılarıyla annelerimize hediye verebilmek amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. Bu etkinliğe destek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.

Nazili İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün'de güzel çalışmalara imza atan öğretmenlere ve öğrencilerine teşekkür etti. Akgün konuşmasında, “Sümer Anaokulumuz ilçemizin en başarılı devlet okulları arasında yer alıyor. Okul Müdürümüzün okulun açılışından bu yana hem okulumuz hem de ilçemiz eğitim öğretimine vermiş olduğu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarının da devamını diliyorum” dedi.