Nazillili muhtarlar seçimini yaptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 82 mahalle muhtarı dernek başkanlığı için gittikleri genel kurulda bir kez daha eski başkana görev verdi. Nazilli Muhtarlar Derneği'nin Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Zeki Açık aldığı 59 oy ile rakibi Mustafa Ali Uçar'a 38 oy fark atarak güven tazeledi.

Pandemi tedbirleri kapsamında bir süre önce ertelenen Nazilli Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu Nazilli Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Kurtuluş Mahalle Muhtarı Servet Baştan'ın yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Faaliyet ve denetim raporları okunarak oy birliği ile kabul edilmesinin ardından adaylar, mevcut başkan Sevindikli Mahalle Muhtarı Zeki Açık ve Dallıca Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Uçar birer konuşma yaptı.

82 üyesi bulunan Nazilli Muhtarlar Derneği'nin Olağan Kongresi'nde 79 muhtar oy kullandı. Kapalı oylama usulü yapılan seçimde 59 oy alan mevcut Başkan Zeki Açık, yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Dallıca Muhtarı Mustafa Ali Uçar ise 21 oy alabildi.

Genel kuruluda güven tazeleyen Başkan Zeki Açık, "Birlik ve beraberlik çok önemli. Bundan sonra her yöne adımlarımızı atacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Muhtarlarımızın hizmet alabilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Hep birlikte sosyal etkinliklerimize de devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kongrede kısa bir konuşma yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, genel kurulda demokrasinin güzel örneklerinden birine şahit olduklarını ifade ederek, muhtarlara destek sözünü yineledi.

Başkan Zeki Açık'ın yönetim kurulunda, Halil Erdoğan Dilbaz, Hüseyin Uludağ, İbrahim Topçuoğlu, Ahmet Kaysal, Metin Çoban, Necdet Gören, Muammer Fidan, Hasan Güler, Mustafa Karaburun ile Mustafa Kaner isimleri yer aldı.