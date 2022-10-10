İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nazillili öğrenciler trafik kurallarına karşı bilgilendirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik trafik kuralları eğitimi verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik trafik kuralları eğitimi verildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, 'Trafik Dedektifleri Projesi' çerçevesinde; Demirciler Mahallesi'nde bulunan Demirciler İlköğretim Okulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören 184 öğrenciye trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri gibi trafik kuralları konularında eğitim verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.